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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Рожкова по два раза в неделю общается с Шевченко, но не коммуницирует с ним

Екатерина Рожкова заявила в интервью, что она продолжает игнорировать своего шефа Кирилла Шевченко несмотря на еженедельную работу с ним на заседаниях правления в Zoom.

катерина рожкова

— У нас правление происходит регулярно в Zoom — два раза в неделю. Поэтому два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они тоже дистанционные. В рамках коллегиальных органов.

Также она добавила, что общается с Шевченко во время обсуждения вопросов.

— Если возникают какие-то вопросы, и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним.

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После отпуска в августе прошлого года Екатерина Рожкова перестала общаться с главой НБУ, о чем призналась в интервью Лиге. “Мы не общаемся больше месяца”, — говорила она. После того, как она получила выговор от Совета НБУ, подала в суд на весь Нацбанк, но не уволилась из него и продолжает получать зарплату.

В 2019 году доходы Екатерины Рожковой, согласно ее декларации, составили более 4 млн грн, совокупные наличные сбережения — более 8 млн грн.

Выговор Рожковой

В октябре 2020 года Совет Национального банка Украины объявил выговор Екатерине Рожковой — заместителю председателя НБУ Кирилла Шевченко.

Недоверие также выразили еще одному заместителю Дмитрию Сологубу. Причина — несоблюдение кодексов этического поведения Нацбанка и правил внутреннего порядка.

Источник: НВ

Фото: НБУ

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