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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Стало известно, когда вакцина Sinovac прибудет в Украину

Вакцина от коронавируса биофармацевтической компании Sinovac Boitech прибудет в Украину до конца марта 2021 года.

вакцинація

В первой партии будет 700 тыс. доз вакцины. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Согласно информации от Лекхима (компании-посредника, которая объединяет предприятия фармацевтической отрасли, — Ред.), предварительно первые 700 тыс. доз ожидаются до конца марта, – сообщил Степанов.

Первую партию вакцины CoronaVac должны были доставить в Украину не позднее 7 марта. Однако поставщик не выполнил условия договора, за что ему грозит штраф.

Вакцина Sinovac

Украина зарегистрировала китайскую вакцину от коронавируса производства компании Sinovac Biotech. Согласно исследованиям, эффективность китайской вакцины Sinovac составила 83,5%. Об этом свидетельствуют результаты финального этапа испытаний препарата. В нем исследовали реакцию на вакцину более 10 тыс. людей. Испытания также показали, что вакцина Sinovac предотвращает осложнение коронавируса.

Фармацевтическая компания-посредник Лекхим заключила контракт с Министерством здравоохранения на поставку 1,9 млн доз препарата. Первая партия должна прибыть в марте 2021 года. Компания должна доставить в Украину 5 млн доз препарата.

Источник: РБК-Украина

Фото: Pixabay

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