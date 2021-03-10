8 марта в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла малолетнего сына на остановке транспорта. 32-летняя винничанка вернулась домой, а отсутствие ребенка обнаружила через несколько часов.

Женщина не смогла самостоятельно разыскать 6-летнего сына, поэтому обратилась в полицию. В течение часа правоохранители прочесывали местные улицы. Мальчика нашли во дворе, недалеко от остановки, где его оставила мать. Он пытался самостоятельно дойти домой.

Ребенка в конце концов вернули бабушке, а на мать составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и распитие алкоголя в запрещенных местах. За это женщина может оплатить штраф.

Голодный ребенок ел побелку со стен: случай в Одесской области

В Одесской области женщина морила голодом малолетнюю дочь. Трехлетняя девочка ела побелку со стен — ее забрали в больницу.

Оказалось, что женщина намеренно держала ребенка под замком. Правоохранители открыли уголовное производство.