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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

Праздновала 8 марта: в Виннице нетрезвая женщина забыла 6-летнего сына на остановке

8 марта в Виннице женщина в состоянии алкогольного опьянения забыла малолетнего сына на остановке транспорта. 32-летняя винничанка вернулась домой, а отсутствие ребенка обнаружила через несколько часов.

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Женщина не смогла самостоятельно разыскать 6-летнего сына, поэтому обратилась в полицию. В течение часа правоохранители прочесывали местные улицы. Мальчика нашли во дворе, недалеко от остановки, где его оставила мать. Он пытался самостоятельно дойти домой.

Ребенка в конце концов вернули бабушке, а на мать составили административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию и распитие алкоголя в запрещенных местах. За это женщина может оплатить штраф.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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