Цены на продукты стабилизируются в конце марта — Шмыгаль

Правительство договаривается с торговыми сетями о том, чтобы они сбалансировали цены на продукты. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что цены на социальные товары и продукты стабилизируются уже в конце марта.

По словам Шмыгаля, в стране продолжается ускорение инфляционных процессов. Правительство ежедневно оценивает данные о ценах на социальные товары и продукты, которые растут больше всего.

— Уже сейчас могу сказать, что рост цен происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций, — сказал он.

Сейчас Кабмин ведет переговоры с ключевыми группами производителей и торговых сетей по увеличению предложения, что должно сбалансировать цены.

— Стабилизация цен произойдет в конце марта. Для нашего правительства долгосрочным приоритетом в сфере социальной политики является не регулирование цен, а увеличение социальных стандартов, — заверил премьер.

В Украине за год темпы инфляции на потребительском рынке выросли на 7,5%. За январь — февраль цены на потребительском рынке выросли на 1%.

С начала года рост произошел на 2,3%. Стоимость продуктов питания в среднем повысилась на 2,2%.

Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар (на 7,6-5,5%). В то же время снизились цены на одежду и обувь — на 3,5%, а также на природный газ — на 6,6%.

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