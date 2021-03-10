PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Цены на продукты стабилизируются в конце марта — Шмыгаль

Правительство договаривается с торговыми сетями о том, чтобы они сбалансировали цены на продукты. Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что цены на социальные товары и продукты стабилизируются уже в конце марта.

Цены на продукты стабилизируются в конце марта — Шмыгаль

По словам Шмыгаля, в стране продолжается ускорение инфляционных процессов. Правительство ежедневно оценивает данные о ценах на социальные товары и продукты, которые растут больше всего.

—  Уже сейчас могу сказать, что рост цен происходит из-за объективных факторов, но также фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций, — сказал он.

Сейчас Кабмин ведет переговоры с ключевыми группами производителей и торговых сетей по увеличению предложения, что должно сбалансировать цены.

— Стабилизация цен произойдет в конце марта. Для нашего правительства долгосрочным приоритетом в сфере социальной политики является не регулирование цен, а увеличение социальных стандартов, — заверил премьер.

Читайте
Подсолнечное масло по 50 грн, а сало по 200 грн: почему в Украине резко подорожали продукты

В Украине за год темпы инфляции на потребительском рынке выросли на 7,5%. За январь — февраль цены на потребительском рынке выросли на 1%.

С начала года рост произошел на 2,3%. Стоимость продуктов питания в среднем повысилась на 2,2%.

Больше всего подорожали подсолнечное масло, овощи, сахар (на 7,6-5,5%). В то же время снизились цены на одежду и обувь — на 3,5%, а также на природный газ — на 6,6%.

Больше о повышении цен в Украине читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка