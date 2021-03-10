В Черновцах мобильная бригада инспекторов выписала крупнейший в Украине штраф за нарушение масочного режима в красной зоне карантина.
Штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, а получит его продовольственный магазин на улице Сторожинецкой, посетители и продавцы которого пренебрегали масочным режимом.
Ранее инспекторы Держпродспоживслужбы составляли протокол на сумму штрафа до 425 грн.
— Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений по Главного Управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол, — сообщает председатель Держпродспоживслужбы Черновицкой области Анжела Косован.
Сейчас необлагаемый минимум в Украине для административных и уголовных правонарушений составляет 1 135 грн.
Адаптивный карантин
Кабинет министров расширил список ограничений красной зоны, из-за стремительного распространения Covid-19.
Ограничения будут касаться работы общественного транспорта. Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров оказываются под запретом, кроме транзитных перевозок.
Источник: АСС