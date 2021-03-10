В Черновцах мобильная бригада инспекторов выписала крупнейший в Украине штраф за нарушение масочного режима в красной зоне карантина.

Штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, а получит его продовольственный магазин на улице Сторожинецкой, посетители и продавцы которого пренебрегали масочным режимом.

Ранее инспекторы Держпродспоживслужбы составляли протокол на сумму штрафа до 425 грн.

— Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений по Главного Управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол, — сообщает председатель Держпродспоживслужбы Черновицкой области Анжела Косован.

Сейчас необлагаемый минимум в Украине для административных и уголовных правонарушений составляет 1 135 грн.

Адаптивный карантин

Кабинет министров расширил список ограничений красной зоны, из-за стремительного распространения Covid-19.

Ограничения будут касаться работы общественного транспорта. Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров оказываются под запретом, кроме транзитных перевозок.

Источник: АСС