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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима

В Черновцах мобильная бригада инспекторов выписала крупнейший в Украине штраф за нарушение масочного режима в красной зоне карантина.

В Черновцах выписали рекордный штраф за нарушение масочного режима

Штраф составит от 200 до 300 необлагаемых минимумов, а получит его продовольственный магазин на улице Сторожинецкой, посетители и продавцы которого пренебрегали масочным режимом.

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Ранее инспекторы Держпродспоживслужбы составляли протокол на сумму штрафа до 425 грн.

— Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений по Главного Управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол, — сообщает председатель Держпродспоживслужбы Черновицкой области Анжела Косован.

Сейчас необлагаемый минимум в Украине для административных и уголовных правонарушений составляет 1 135 грн.

Адаптивный карантин

Кабинет министров расширил список ограничений красной зоны, из-за стремительного распространения Covid-19.

Ограничения будут касаться работы общественного транспорта. Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров оказываются под запретом, кроме транзитных перевозок.

Источник: АСС

Фото: Depositphotos

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