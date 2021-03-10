Из-за ухудшения ситуации и увеличения количества инфицированных коронавирусной инфекцией ряд областей перевели детей в школах на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение и смещенные весенние каникулы в регионах Украины

Киев – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Винницкая область – оранжевая зона

Учащихся 1-4 классов перевели на дистанционное обучение с 3 марта.

С 9 по 15 марта объявили весенние каникулы. Школьники вернутся к учебе с 16 марта, если ситуация с коронавирусом не ухудшится.

Волынская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Днепропетровская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Донецкая область – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Житомирская область – красная зона

Дистанционное обучение для учащихся средних и старших классов.

Ученики 1-4 классов могут посещать школу, но право отправлять ребенка в школу остается за родителями.

Детсады продолжают свою работу.

В Бердичеве, Чудновской, Новоград-Волынской и Емильчинской территориальных общинах на карантин закрыты и дошкольные, и общеобразовательные учебные заведения. Ученики начальных классов учатся дистанционно.

В Бердичеве школьные каникулы длились с 1 по 5 марта.

Закарпатская область – красная зона

С 5 марта школы переведены на дистанционное обучение.

Начальная школа, специальные заведения и детсады работают в обычном режиме.

Каникулы в Ужгороде провели с 1 марта по 7 марта. Дистанционное обучение для старших классов будет длиться предварительно до 12 марта.

В Великобычковской общине с 1 марта – дистанционное обучение для всех классов, детсады закрыты.

В Тячевской общине дистанционное обучение для всех школьников продолжалось с 24 февраля по 9 марта.

В Берегово закрыты детсады, ученики старших и младших классов учатся дистанционно.

Запорожская область – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Ивано-Франковская область – красная зона

Дистанционное обучение с 1 марта.

В Ивано-Франковске детские сады закрыты еще с конца февраля, дистанционное обучение для учащихся начальных классов.

Киевская область – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Кировоградская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Луганская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Львовская область – оранжевая зона

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Местная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала школам области перейти на дистанционное обучение с 9 марта. Однако по решению главы Львова Андрея Садового школы города до 11 марта будут работать в обычном режиме. Решение о переводе на дистанционный формат обучения будут принимать отдельно.

Также учебным заведениям рекомендовано перенести весенние каникулы на 15 марта.

Специальные учебные заведения и детсады пока работают в обычном режиме.

Николаевская область – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Одесская область – желтая зона

С 15 по 19 марта школьники 5-11 классов в Одессе будут учиться дистанционно.

Младшие школьники (1-4 классы) могут посещать учебные заведения, но по решению родителей и учителей возможен переход на дистанционный формат обучения.

С 22 до 28 марта в школах области пройдут весенние каникулы.

Детские сады Одессы работают в обычном режиме.

Полтавская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Ровенская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Сумская область – оранжевая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Тернопольская область – оранжевая зона

С 1 по 5 марта в Залещиках школы работали дистанционно, детские сады были закрыты.

С 6 марта образовательный процесс в школах и детсадах восстановлен.

Харьковская область – желтая зона

Детсады и школы работают в обычном режиме.

С 9 марта на дистанционную форму обучения перешли две школы Боровского поселкового совета, по одной школе – в Красноградской, Волчанской и Наталинской общинах Харьковской области.

С 4 по 10 марта школьники Лозовой учились дистанционно через масштабную аварию на водопроводе. В это время не работали и детсады.

Херсонская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Хмельницкая область – оранжевая зона

С 15 по 19 марта все школы Шепетовки перешли на дистанционное образование. Весенние каникулы состоятся с 22 по 28 марта.

С 15 до 28 марта дистанционно будут работать детские художественные, музыкальные, спортивные школы и учреждения дополнительного образования.

Остальные школы и детсады работают в обычном режиме.

Черкасская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Черновицкая область – красная зона

Ученики 1-11 классов учатся дистанционно с 26 февраля. 9 марта удаленный формат обучения продолжила местная комиссия ТЭБ и ЧС.

Весенние каникулы в области запланированы с 22 до 28 марта.

Черниговская область – желтая зона

Школы, детсады работают в обычном режиме.

Обновленные зоны карантина

9 марта в Украине обновили зоны карантина. В красную зону попали Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Еще девять областей находятся в оранжевой зоне, остальные – в желтой.