В Киеве и семи областях Украины порог госпитализаций больных Covid-19 превышает допустимую норму – 60 на 100 тыс. населения.

Больше всего больных коронавирусом в больницах Ивано-Франковской области. Там показатель превышает норму более чем в два раза. Значительное превышение нормы в Винницкой и Черновицкой областях.

Самые высокие показатели госпитализации зафиксировано в таких регионах:

Ивано-Франковская область – 132,8,

Винницкая область – 111,5,

Черновицкая область – 89,1,

Закарпатская область – 86,5,

Житомирская область –- 82,8,

г. Киев – 68,8.

Николаевская область – 68,1,

Хмельницкая область – 63,4.

По состоянию на 9 марта в красную зону попали четыре области – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне оказались Киев, Винницкая, Донецкая, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные регионы остаются в желтой зоне, а именно: Волынская, Днепропетровская, Кировоградская, Луганская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.

Коронавирус в Украине 10 марта

По состоянию на 10 марта в Украине госпитализировали 1 904 больных коронавирусом. За сутки заболели 6 377 человек, в том числе 263 медработника и 309 детей. За все время пандемии в Украине зафиксировано 1 416 438 случаев Covid-19.

Подробнее о коронавирусе в Украине 10 марта читайте в материале Фактов ICTV.