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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубник |

Украина приобрела более 6,5 млн экспресс-тестов на Covid-19: куда их отправят

Минздрав Украины приобрел более 6,5 млн экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. 4,312 млн из них уже распределили и доставили в региональные медучреждения страны.

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Об этом 10 марта сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, еще более 1,873 млн экспресс-тестов доставят в медучреждения независимо от формы собственности, а также для физических лиц-предпринимателей, у которых есть контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и которые проводят предварительную диагностику коронавируса.

Также 358,625 тыс. экспресс-тестов отправят в пункты тестирования на КПВВ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Коронавирус в Украине

В марте 2021 года в Украине ухудшилась ситуация с коронавирусом.

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В ряде регионов фиксируют рост числа новых случаев болезни.

Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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