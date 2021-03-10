Украина присоединилась к совместному заявлению Великобритании, Канады и Швеции относительно сбитого Ираном самолета МАУ рейса PS752.

— В результате катастрофы погибли 176 человек, многие из которых летели домой на каникулы или возвращались на учебу. Мы продолжаем оплакивать эту трагическую потерю, — отметили на сайте МИД.

В феврале специальные докладчики обнародовали письмо к правительству Ирана, в котором изложили ряд обвинений. Самое главное — во время трагедии нарушили право на жизнь 176 человек. Однако в Иране не ответили на это письмо.

Таким образом страны призывают Иран предоставить исчерпывающий отчет о причинах, которые привели к этой катастрофе. В то же время Украина призывает прекратить преследование семей жертв трагедии.

Самолет МАУ

Канада изучает аудиозапись, на которой неизвестный человек обсуждает то, что уничтожение рейса PS752 самолета МАУ могло быть преднамеренным актом.

По словам человека на записи, есть тысячи вариантов объяснить трагедию с самолетом, и одним из них может быть преднамеренное нападение на него. Кроме того, на записи утверждают, что представители власти Ирана могут никогда не раскрыть правду о катастрофе.

8 января 2020 Иран сбил самолет МАУ двумя ракетами. Из-за этого погибли все 176 человек на борту. Среди них было 11 граждан Украины.