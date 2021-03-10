Укрзализныця изменила график поездов для красной зоны — как будут курсировать

Пригородные и региональные поезда будут курсировать в четырех областях, попавших в красную зону карантина, по измененному графику.

В частности, из-за красного уровня эпидопасности временно приостановлено движение пригородных поездов:

№ 6418/6417 Ходоров — Ивано-Франковск — Ходоров;

№ 6425/6426 Стрый — Ивано-Франковск — Стрый;

№ 6431/6434 Ивано-Франковск — Коломыя — Ивано-Франковск,

№ 6437/6438 Ивано-Франковск — Коломыя — Ивано-Франковск;

№ 6402/6401 Ивано-Франковск — Ворохта — Ивано-Франковск;

№ 6403/6404 Ивано-Франковск — Рахов — Ивано-Франковск;

№ 6452/6451 Коломыя — Залещики — Коломыя;

№ 6442/6441 Коломыя — Ворохта — Коломыя;

№ 6472/6471 Коломыя — Вадул-Сирет — Коломыя;

регионального поезда № 702/701 Львов — Черновцы — Львов.

В Житомирской области временно не будут курсировать региональные поезда № 887/888-№890/889 Коростень — Винница — Коростень и № 877/878 Коростень — Житомир.

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Кроме того, с 7 марта запрещено посадку и высадку пассажиров в пределах Житомирской области на региональные поезда:

№ 867 Киев — Жмеринка на станциях Попельня, Бровки, Чернорудка;

№ 868 Жмеринка — Киев на станциях Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;

№ 885 Киев — Ровно на станциях Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;

№ 870 Шепетовка — Киев на станциях Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.

В Закарпатской области с 8 марта не курсирует только поезд № 821/822 Львов — Ужгород — Львов. Электрички в регионе не меняли расписание.

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин. Он предусматривает деление на красную, оранжевую и желтую карантинные зоны. Подробно с делением на зоны карантина можно ознакомиться в нашем материале.

Источник: Укрзализныця