В Ивано-Франковске откроют дополнительный госпиталь для людей, больных коронавирусом. Предварительно нужно до двух суток, чтобы подготовить помещение, в котором можно принимать пациентов.

Госпиталь развернут на базе Городской поликлиники №2, которая находится по адресу улица Довга, 42 в Ивано-Франковске. Планируется, что утром 11 марта соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая разработает дополнительный госпиталь.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, такие шаги необходимы для преодоления коронавируса.

Сейчас с запросом на госпитализацию обращается 60-70 пациентов каждый день, в то время как выписывается 25-30 человек.

Коронавирус в Ивано-Франковске

Городской глава Руслан Марцинкив рассказал, что из-за коронавируса в Ивано-Франковске медицинская система города приближается к коллапсу. Сейчас в городе фиксируют наибольшую заболеваемость и смертность от коронавируса за все время пандемии.

По состоянию на 10 марта в Ивано-Франковской области зафиксировали 70 423 больных коронавирусом, за прошлые сутки добавилось 502 новых случаев заболевания. Из-за Covid-осложнений в области умерли 1 308 человек. Сейчас в городе болеют коронавирусом 17 504 украинцев.

Источник: Руслан Марцинкив