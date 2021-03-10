Украинцы будут получать паспорта о Covid-вакцинации бесплатно

Украинцы смогут бесплатно получить международное свидетельство о прохождении вакцинации от коронавируса для пересечения границы.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что справку будут выдавать бесплатно после двукратного введения вакцины.
Он объяснил, что есть международные медико-санитарные правила и справка номер шесть к этим правилам, которая четко прописывает форму и требования к международному свидетельстве о вакцинации.
— Сейчас никаких других паспортов мы не вводим, — добавил Ляшко.
Всего в мире сделано 312 млн прививок против коронавируса.
Паспорта вакцинации
Евросоюз хочет ввести паспорта о проведении вакцинации против коронавируса.
Там планируют указывать данные о прививках, тест и то, выздоровел ли человек после болезни.
Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.