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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Вакцинация в Украине от Covid-19 идет не по плану — Степанов назвал причины

Одной из причин, помешавших выйти на 10 тыс. прививок от коронавируса за сутки, было то, что в некоторых регионах еще не полностью заработали мобильные бригады. Хотя они уже сформированы и прошли обучение.

вакцинація, вакцина, щеплення

В то же время в некоторых областях по разным причинам мобильная бригада отработала только одно медучреждение. Так объяснил ситуацию с вакцинацией министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы провели совещание с председателями ОГА, потому что это их ответственность. Координаторами являются директора департаментов здравоохранения. Им поставлена ​​задача не просто выйти на те цифры, о которых мы говорили, а наверстать то количество прививок, которое не сделали, — отметил министр.

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Также он добавил, что за сутки одна мобильная бригада должна сделать не менее 80 прививок.

Накануне Максим Степанов сообщил, что вакцинация от Covid-19 в Украине идет не по плану. Поскольку еще на прошлой неделе в стране планировали делать 10 тыс. прививок в день.

Он отмечал, что недоволен темпами вакцинации населения и в ближайшие дни намерен ускорить этот процесс. По состоянию на 10 марта прививки получили более 23 тыс. украинцев.

Фото: Depositphotos

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