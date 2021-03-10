На Закарпатье 10 марта зафиксирован антирекорд смертей от Covid-19. В ОГА прогнозируют, что такая тенденция будет наблюдаться, как минимум, в течение ближайшей недели.

Директор департамента здравоохранения Закарпатской ОГА Анатолий Пшеничный объяснил это тяжелым течением болезни и нехваткой мест в реанимационных отделениях.

— 20 умерших за сутки — это данные на самом деле за понедельник. Я вам скажу, что на завтра по информации из больниц области мы будем иметь такую ​​же печальную цифру. И такая тенденция будет сохраняться еще в течение недели, как минимум, — подчеркнул чиновник.

По его словам, если раньше в реанимацию попадали больные с сатурацией 80, то сейчас из-за нехватки мест таких пациентов лечат в палатах терапии, а в реанимации люди с сатурацией ниже 60 и даже 40.

Пшеничный также отметил, что существует острая нехватка медицинских кадров — на одного врача приходится до 20 больных коронавирусом.

По состоянию на 10 марта зафиксирован антирекорд смертей от Covid-19 на Закарпатье за последние 24 часа. В больницах региона умерли 20 пациентов.

Кроме того, за сутки зафиксировано 399 новых случаев коронавирусной болезни. Больше всего заболевших выявлено в Ужгороде — 79 человек.