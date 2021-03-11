Если Украина не откажется от солидарной системы, то в стране наступит настоящий коллапс. На одного пенсионера — один работник, ежегодно эта ситуация только ухудшается. Как обеспечить себе безбедную старость? Факты ICTV рассказывают, как работает пенсионная реформа.

— Сейчас проходит индексация пенсий для 8 млн граждан. В среднем повышение пенсионной выплаты составляет более 300 грн. Политика повышения пенсий будет продолжаться, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

На выплаты пенсий в этом году государство потратит почти пол трлн грн. I половина этих денег не из Пенсионного фонда, а из государственного бюджета. Эти дотации ежегодно только увеличиваются, убеждают эксперты. Мол, демографическая ситуация у нас ухудшается. Одного пенсионера у нас удерживает один работник. В Европе это соотношение один к трем. Поэтому и больших выплат от государства людям пожилого возраста ждать не стоит.

— Если мы говорим об увеличении пенсий, то для этого надо либо увеличивать количество работников и зарплаты. А все это возможно только в условиях экономического роста, — отмечает экономист Андрей Длигач.

Если не прибегать к кардинальным изменениям, ситуация с выплатами пенсий будет только ухудшаться. Государство сможет выплачивать только минимальную помощь. Сейчас она — почти 1,8 тыс. грн. По словам экспертов, страну может спасти пенсионная реформа, в частности накопительная система. О ней говорят уже 15 лет. Но так никто и не взялся за крайне нужные изменения, если бы украинцы самостоятельно могли откладывать себе на старость. В Минсоцполитики уже разработали также соответствующие документы о двухуровневой системе — привычной солидарной и собственно накопительной.

— Человек сам будет контролировать свои накопления, он сможет их переводить, а когда у него придет пенсионный возраст он определяется: если сумма небольшая, то он заберет эти средства единожды, или рассчитает деньги на 10 лет, — отмечает министр социальной политики Украины Марина Лазебкина.

Накопленными средствами будет распоряжаться не государство, а частные пенсионные фонды. За десять последних лет, в Украине работает более 20 таких учреждений. И не менее половины миллионов украинцев уже откладывают себе на достойную старость.

— Уже сейчас национальный банк позволяет украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом. Вы можете таким образом уже создавать собственный пенсионный фонд. Государство сейчас фактически восстановило и отстроило эффективную банковскую систему, — отмечает экономист Андрей Длигач.

И полностью отказаться от солидарной пенсионной системы Украина не сможет. По крайней мере следующие два десятилетия она будет двухуровневой. Чтобы иметь достойную пенсию, на нее нужно откладывать с 35-40 лет.

— Когда человек выходит на пенсию, то у него будет и общая солидарная пенсионная выплата, и выплата с его личного пенсионного накопительного счета. Мы сделаем такую ​​систему и украинские пенсионеры смогут получать достойные выплаты, — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Да и от самого понятия пенсия в Украине откажутся. Впоследствии это будет социальная помощь от государства — будут давать немного, чтобы на хлеб хватило. Вторая часть будет зависеть от вашего заработка. Испытать новую систему чиновники хотят в следующем году, по крайней мере пока в тестовом режиме.

— Проработать всю эту архитектуру и разработать все подзаконные акты, регуляцию рынка, чтобы у людей было доверие. Протестировать и с 1 января 2023 всех спокойно перевести. Человеку нужно будет только выбрать накопительный фонд, — отмечает министр социальной политики Украины Марина Лазебкина.

Но сейчас слово за парламентариями. Ведь именно они должны определить голосованием, когда Украина перейдет на двухуровневую пенсионную систему.

Накопительная система: кто не получит вторую пенсию

Накопительная пенсионная система может заработать уже в 2021 году, однако она не будет распространяться на сегодняшних пенсионеров и украинцев, которые выйдут на пенсию в ближайшие 10 лет.

По словам министра финансов Сергея Марченко, такой механизм начисления пенсий должен интересовать сейчас наиболее экономически активную категорию украинцев. В то же время политик подчеркнул, что значительная ее часть готова не платить ЕСВ и не понимает, зачем это нужно.