По состоянию на 10 марта в Украине зафиксировано 1 416 438 случаев коронавируса. За сутки заболели 6 377 человек, в том числе 263 медработника и 309 детей. Госпитализация понадобилась 1 904 пациентам.
Коронавирус в Украине — статистика МОЗ на 10 марта
- выздоровели 1 204 916 человек, за сутки — 5 687;
- летальных исходов — 27 423, за сутки — 219;
- проведено тестирований 7 188 346 сутки — 64 126.
Распространение коронавируса в регионах
Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
- г. Киев — +644;
- Винницкая область — +575;
- Волынская область — 125;
- Днепропетровская область — +226;
- Донецкая область — +118;
- Житомирская область — +141;
- Закарпатская область — +399;
- Запорожская область — +218;
- Ивано-Франковская область — +502;
- Киевская область — +320;
- Кировоградская область — +31;
- Луганская область — +74;
- Львовская область — +523;
- Николаевская область — +229;
- Одесская область — +586;
- Полтавская область — +153;
- Ровенская область — +173;
- Сумская область — +50;
- Тернопольская область — +148;
- Харьковская область — 270;
- Херсонская область — +6;
- Хмельницкая область — +152;
- Черкасская область — +151;
- Черновицкая область — +533;
- Черниговская область — +30.
Вакцинация в Украине
24 февраля в Украине началась вакцинация населения. Первыми получили прививки медики и военные.
Сейчас используется препарат CoviShield от фармацевтической компании AstraZeneca. В марте Украина планирует получить вакцины других производителей. Темпы иммунизации населения втрое ниже, чем планировал Минздрав.
Почему вакцинация в Украине проходит не по плану, смотрите на Фактах ICTV.