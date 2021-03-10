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Факты / Украина / Общество
Людмила Богданова |

За сутки выздоровели более 5 тыс. человек: коронавирус в Украине 10 марта

По состоянию на 10 марта в Украине зафиксировано 1 416 438 случаев коронавируса. За сутки заболели 6 377 человек, в том числе 263 медработника и 309 детей. Госпитализация понадобилась 1 904 пациентам.

коронавірус, карантин, маска

Коронавирус в Украине — статистика МОЗ на 10 марта

  • выздоровели 1 204 916 человек, за сутки — 5 687;
  • летальных исходов — 27 423, за сутки — 219;
  • проведено тестирований 7 188 346 сутки — 64 126.
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Распространение коронавируса в регионах

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

  • г. Киев — +644;
  • Винницкая область — +575;
  • Волынская область — 125;
  • Днепропетровская область — +226;
  • Донецкая область — +118;
  • Житомирская область — +141;
  • Закарпатская область — +399;
  • Запорожская область — +218;
  • Ивано-Франковская область — +502;
  • Киевская область — +320;
  • Кировоградская область — +31;
  • Луганская область — +74;
  • Львовская область — +523;
  • Николаевская область — +229;
  • Одесская область — +586;
  • Полтавская область — +153;
  • Ровенская область — +173;
  • Сумская область — +50;
  • Тернопольская область — +148;
  • Харьковская область — 270;
  • Херсонская область — +6;
  • Хмельницкая область — +152;
  • Черкасская область — +151;
  • Черновицкая область — +533;
  • Черниговская область — +30.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась вакцинация населения. Первыми получили прививки медики и военные.

Сейчас используется препарат CoviShield от фармацевтической компании AstraZeneca. В марте Украина планирует получить вакцины других производителей. Темпы иммунизации населения втрое ниже, чем планировал Минздрав.

Почему вакцинация в Украине проходит не по плану, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

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