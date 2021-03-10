По состоянию на 10 марта в Украине зафиксировано 1 416 438 случаев коронавируса. За сутки заболели 6 377 человек, в том числе 263 медработника и 309 детей. Госпитализация понадобилась 1 904 пациентам.

Коронавирус в Украине — статистика МОЗ на 10 марта

выздоровели 1 204 916 человек, за сутки — 5 687;

летальных исходов — 27 423, за сутки — 219;

проведено тестирований 7 188 346 сутки — 64 126.

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Распространение коронавируса в регионах

Больше всего случаев за сутки зарегистрировано в Киеве (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

г. Киев — +644;

Винницкая область — +575;

Волынская область — 125;

Днепропетровская область — +226;

Донецкая область — +118;

Житомирская область — +141;

Закарпатская область — +399;

Запорожская область — +218;

Ивано-Франковская область — +502;

Киевская область — +320;

Кировоградская область — +31;

Луганская область — +74;

Львовская область — +523;

Николаевская область — +229;

Одесская область — +586;

Полтавская область — +153;

Ровенская область — +173;

Сумская область — +50;

Тернопольская область — +148;

Харьковская область — 270;

Херсонская область — +6;

Хмельницкая область — +152;

Черкасская область — +151;

Черновицкая область — +533;

Черниговская область — +30.

Вакцинация в Украине

24 февраля в Украине началась вакцинация населения. Первыми получили прививки медики и военные.

Сейчас используется препарат CoviShield от фармацевтической компании AstraZeneca. В марте Украина планирует получить вакцины других производителей. Темпы иммунизации населения втрое ниже, чем планировал Минздрав.

Почему вакцинация в Украине проходит не по плану, смотрите на Фактах ICTV.