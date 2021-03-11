Регионами с наибольшим ожидаемым количеством больных Covid-19 являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черновицкая области и город Киев.
Такой прогноз развития пандемии коронавируса сделала рабочая группа в Национальной академии наук Украины.
Для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.
Согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев равно 10 400 и 8 300 в течение недели 11-17 марта и будет 9 900 в течение недели 18-24 марта.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро 11 марта коронавирус в Украине зафиксировано у 1 425 522 человек. За сутки обнаружили еще 9 084 новых случая Covid-19.
В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4250 инфицированным.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Источник: НАН