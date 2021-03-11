Кто разработал вакцину Pfizer и BioNTech
Официальное название вакцины — BNT162b2. Ее разработали немецкая биотехнологическая компания BioNTech вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer.
Главный компонент вакцины — молекула матричной РНК, в которой записана информация об антигене — белке вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавируса.
После попадания молекулы внутрь человеческой клетки, синтезируется белок, а организм вырабатывает на него иммунный ответ.
В отличие от большинства других вакцин, которые созданы по более старым технологиям, препарат от Pfizer BioNTech следует хранить при температуре -70°C.
Эффективность вакцины и побочные эффекты
По данным производителя, эффективность вакцины после первой дозы составляет 95%. Это самый высокий показатель среди других вакцин против коронавируса.
В клинических испытаниях не участвовали люди, у которых есть сильная аллергическая реакция на другие вакцины. Во время исследований такой реакции на вакцину от Pfizer/BioNTech не было.
Производитель отмечает, что в местах вакцинации должны быть все условия для того, чтобы оказать неотложную помощь, если она понадобится.
Вакцина также не проходила исследований на беременных, поэтому нет достаточной информации о том, будет ли она безопасной для будущей матери и ее ребенка.
По рекомендациям Минздрава Украины, вакцинацию беременным стоит отложить и сделать прививку уже после рождения ребенка.
Сколько нужно вводить доз
Для эффективной иммунизации нужно получить две дозы вакцины Pfizer с интервалом в 28 дней.
На сколько хватит вакцины
Если Украина получит 117 тыс. доз препарата Pfizer, им можно будет вакцинировать 58,5 тыс. человек. Их распределят между сотрудниками больниц, где оказывают помощь пациентам с Covid-19.
Однако вакцинация в Украине будет осуществляться четырьмя препаратами, что позволит охватить как можно большее количество населения.
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, всего к осени в Украине должны вакцинировать 21 млн людей из групп риска.
Сколько стоит вакцина Pfizer и BioNTech
Вакцинация от коронавируса в Украине является добровольной и бесплатной.
Предварительно Pfizer озвучила стоимость вакцины — около $20 за дозу. Однако сколько вакцина может стоить для украинцев в свободном доступе, неизвестно.
Где можно купить и сделать укол в Украине
В Украине ни одна из вакцин не поступила в свободную продажу, поэтому купить ее самостоятельно невозможно.
Все желающие вакцинироваться могут записаться на прививку через портал или приложение Дія.
Кроме этого можно будет записаться через электронный кабинет у своего семейного врача или позвонить на горячую линию Минздрава: 0800 602 019.
Зарегистрироваться также можно на специальном сайте, поэтому можете выбрать наиболее удобный для вас способ.