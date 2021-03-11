Киев попал в двадцатку городов мира с самым загрязненным воздухом

По состоянию на 11 марта 08.00 Киев занял 12 место в рейтинге городов мира с наибольшим загрязнением воздуха.

Об этом свидетельствуют данные портала IQAir, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

Индекс Киева составил 154 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха в столице характеризуется как нездоровый.

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При подобному уровне атмосферного загрязнения людям с заболеваниями органов дыхательной системы советуют одевать респираторы, в помещениях закрывать окна и пользоваться очистителями воздуха, а также отказаться от спортивных занятий на воздухе.

Сейчас Киев находится на 24 месте в рейтинге и имеет уровень загрязненности воздуха 116, который характеризуется как вредный для уязвимых групп населения.

На первом месте оказалось китайский город Шэньян с показателем загрязнения воздуха 264.

Загрязнение воздуха

В феврале 2021 года Киев трое суток подряд входил в топ-10 рейтинга Iqair по уровню загрязненности воздуха.

Тогда индекс загрязненности города составляет 152 при норме до 50. Такой уровень классифицируется как вредный.

По уровню загрязненности Киев обогнал таиландских города Чианг Май (индекс 143) и Бангкок (135).

Источник: IQAir