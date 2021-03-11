Львовские школы не перейдут на дистанционку до 16 марта — горсовет

По итогам заседания городского штаба по противодействию коронавирусу приняли решение, что Львовские школы будут работать в обычном режиме и не будут переходить на дистанционное обучение как минимум до 16 марта.

Об этом сообщает Львовский горсовет со ссылкой на начальницу управления образования и науки Львовского горсовета Зоряну Довганык.

— Мы ежедневно проводим мониторинг заболеваемости. По состоянию на 11 марта посещаемость школ — 80%, — отметила она.

По ее словам, позитивные ПЦР-тесты обнаружили у 144 педагогов и 122 учеников. Ежедневно количество больных увеличивается в рамках 12-17 человек.

В связи с этим приняли решение до 16 марта проводить учебный процесс в привычном режиме. Также в таком режиме работают учреждения дошкольного образования во Львовской области. Следующее заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС запланировали на 15 марта.

Коронавирус во Львовской области

По состоянию на утро 11 марта коронавирус во Львовской области за все время пандемии обнаружили у 84 334 местных жителей. Также в области зафиксировали 2 352 летальных случаев.

Во Львовской области сейчас 9 914 людей болеют опасным вирусом, однако в то же время 72 068 человек смогли преодолеть коронавирус.