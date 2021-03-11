Заболеваемость коронавирусом в Украине продолжает расти на 20% за неделю, сказал на брифинге руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

По его словам, растет также госпитализация больных, при чем госпитализируют на треть больше пациентов, чем выписывают.

– Украина вышла на 50% загруженности реанимационных коек, загруженность коек с кислородом уже достигла 35-40%, – сказал он.

Ганиченко отметил, что самая напряженная ситуация остается в шести областях: Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Винницкой, Житомирской и Николаевской.

Он считает, что в Винницкой и Николаевской области необходимо как можно скорее усилить карантин.

По состоянию на 11 марта уже в 10 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Они попали в оранжевую зону карантина.

В частности, в оранжевой зоне сейчас: Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.