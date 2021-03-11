11 марта в Украине наблюдались проблемы с сайтом Офиса президента Украины. По состоянию на 16.00 невозможно было посетить страницу официального интернет-представительства главы государства Владимира Зеленского.

Спустя некоторое время страница стала загружаться, однако разделы не работали.

В Офисе президента пока случай не прокомментировали.

Кибератака РФ

В феврале 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО Украины зафиксировал попытки кибератаки на систему документооборота государственных органов.

По мнению специалистов, цель атаки — массовое заражение информационных ресурсов государственных органов.

Подробнее о хакерских атаках РФ читайте на Фактах ICTV.