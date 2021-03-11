PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубник |

Невозможно получить доступ: сайт Офиса президента Украины работает с перебоями

11 марта в Украине наблюдались проблемы с сайтом Офиса президента Украины. По состоянию на 16.00 невозможно было посетить страницу официального интернет-представительства главы государства Владимира Зеленского.

Володимир Зеленський

Спустя некоторое время страница стала загружаться, однако разделы не работали.

В Офисе президента пока случай не прокомментировали.

Сайт Офиса президента

Кибератака РФ

В феврале 2021 года Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО Украины зафиксировал попытки кибератаки на систему документооборота государственных органов.

По мнению специалистов, цель атаки — массовое заражение информационных ресурсов государственных органов.

Подробнее о хакерских атаках РФ читайте на Фактах ICTV.

Фото: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка