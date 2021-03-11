Министерство юстиции Украины обратилось в Окружной админсуд Киева с иском о противоправной деятельности Партии Шария и запрете ее деятельности. 11 марта ОАСК открыл производство.
— Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года, о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность Партии Шария, — говорится в сообщении.
ОАСК будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон.
Заседание по делу о запрете Партии Шария назначено на 6 апреля.
Министр юстиции Украины Денис Малюська, в свою очередь, объяснил, что подали иск на основе материалов, предоставленных органами прокуратуры и СБУ.
По его словам, основанием стали многочисленные нарушения Конституции и законов партией и ее так называемым лидером Анатолием Шарием.
— Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц, — написал Малюська в соцсети.
Пророссийский блогер Анатолий Шарий, которого подозревают в госизмене, 25 февраля 2021 не явился на допрос в СБУ, поэтому его объявили в государственный розыск.
16 февраля СБУ объявила Анатолию Шарию подозрение в преступлениях, которые подрывают нацбезопасность Украины. Речь идет о двух статьи УКУ — государственная измена и разжигание межнациональной розни.
Сам Шарий давно не живет в Украине.
Источник: ОАСК