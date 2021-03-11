Обсудили реформы и ситуацию на Донбассе: Ермак встретился с послами Большой двадцатки

Вечером 10 марта в Офисе Президента состоялась первая встреча с послами стран Большой двадцатки.

Руководитель ОП Андрей Ермак договорился с дипломатами о консультациях в таком составе на постоянной основе.

Что обсуждали послы Большой двадцатки с руководством Офиса президента Украины, далее в материале.

Ситуация на Донбассе

Андрей Ермак сообщил, что следующая онлайн-встреча советников Нормандской четверки состоится в ближайшее время.

По его словам, сейчас Трехсторонняя контактная группа занимается разработкой дополнительных мер по усилению контроля за режимом прекращения огня.

Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец рассказал дипломатам об оперативной ситуации на Донбассе.

Реформы

Заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко заверила, что сейчас украинская власть сосредоточена на проведении реформ фиксальной и таможенной службы, а также судов.

Отдельно ведется работа над уменьшением влияния олигархов на украинскую экономику.

После решения главных проблемных вопросов Украина сможет успешно продолжить переговоры с Международным валютным фондом.

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Крымская платформа

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква напомнил, что лидеры стран G20 получили приглашение на учредительный саммит Крымской платформы.

Публичное международное мероприятие ожидается накануне 30-й годовщины независимости Украины.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает на международное сообщество, которое последовательно поддерживает стремление Украины вернуть Крым.

Саммит Крымская платформа создан для разработки действенного инструмента по деоккупации Крыма и защите прав людей, живущих на полуострове.