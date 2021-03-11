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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубник |

Мотор Сич вернут в собственность государства — Данилов

Предприятие Мотор Сич в Запорожье вернут в собственность государства.

україна

Об этом во время брифинга 11 марта сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

— Сегодня принято решение, согласно которому предприятие Мотор Сич вернут украинскому народу, в собственность украинского государства законным способом, — отметил Алексей Данилов.

По словам Данилова, это должно произойти в ближайшее время.

Предприятие Мотор Сич

Мотор Сич — украинское предприятие, которое занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

С 2017 года ведутся переговоры по поводу приобретения контрольного пакета его акций китайской компанией. В 2019-м появилась информация о приобретении части акций.

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Позже СБУ возбудила уголовное производство в отношении этой сделки. По ходатайству СБУ Шевченковский суд Киева наложил арест на акции.

В январе 2021 Украина ввела санкции против китайских инвесторов предприятия Мотор Сич. Ограничительные меры будут действовать три года. Поэтому Пекин направил в Киев ноту протеста.

Подробнее о деле Мотор Сичи читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Фото: Мотор Сич

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