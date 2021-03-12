В зоне проведения Операции объединенных сил ранили украинского военного. Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новозвановка.
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вследствие провокации боец тактической группировки Север получил осколочное ранение.
Пострадавшему оказали медицинскую помощь и госпитализировали в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное.
На Донбассе подорвались бойцы ВСУ
1 марта неподалеку поселка Водяное подорвался автомобиль с украинскими военными. В результате взрыва устройства неизвестного происхождения получили ранения девять человек.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Источник: ОТУ Север