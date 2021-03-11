Соединенные Штаты являются очень важным партнером для Украины еще с самого начала российской агрессии – аннексии Крыма, а затем оккупации Донбасса.

20 января 2021 года к власти в США пришел Джо Байден, а вместе с этим изменилась и администрация. Многие обеспокоены, что действующий президент Соединенных Штатов до сих пор не позвонил главе нашого государства Владимиру Зеленскому.

Однако много заявлений со стороны США свидетельствуют о том, что поддержка нашего государства будет оставаться на высоком уровне.

Факты ICTV рассказывают, какие сейчас отношения между США и Украиной, и какой поддержки ожидать нашему государству в будущем.

Без звонка, но с благими намерениями

За первые дни своего пребывания на посту президента США Байден исчерпывающе дал понять, что Украина и дальше будет оставаться на повестке дня Соединенных Штатов.

По-прежнему администрация США будет заботиться о восстановлении территориальной целостности Украины и ее безопасности. В конце февраля Байден даже заявил о том, что вместе с нашим государством будет противостоять агрессивным действиям РФ, и добавил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию Крыма.

Однако прямой диалог глав США и Украины до сих пор не состоялся, что некоторые считают проблемой. Якобы наши отношения могут пошатнуться.

Не нужно забывать, что у Байдена на повестке дня много вопросов, касающихся внутренних дел Соединенных Штатов. Даже без пандемии коронавируса у государства есть много проблем, за решение которых нужно взяться.

Кроме того, двухпартийная поддержка в Конгрессе США никуда не исчезла. Украина и дальше продолжает сотрудничество с Соединенными Штатами, чтобы продвигаться к своей цели – членству в Евросоюзе и НАТО.

Можно не переживать о том, что до сих пор не произошло контакта двух президентов, ведь наше партнерство не ограничивается только переговорами между главами государств, заявил во время Киевского форума по безопасности, организованного фондом Открой Украину посол США в Украине в 2006-2009-м и 2019 годах Уильям Тейлор.

— Не стоит волноваться из-за того, что разговор президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским сих пор не состоялся… У Байдена на повестке дня очень много вопросов касательно американской экономики, борьбы с пандемией Covid-19 и т. д. То есть, он пытается сосредоточиться на всех вопросах в своей работе, – говорит Тейлор.

И сам разговор, видимо, не принес бы ничего нового для углубления отношений. По мнению посла США в Украине в 1998-2000 годах Стивена Пайфера, президенты говорили бы о том же, что и несколько лет назад.

Первым вопросом могла бы стать российская агрессия и дальнейшие шаги по противодействию ей. Байден в очередной раз выразил бы поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил бы в продолжении давления на Россию, что пошло бы на пользу Украине.

Также Байден и Зеленский могли бы обсудить продолжение реформ.

— Что касается реформ в Украине, по моему мнению, президент Байден мог бы подчеркнуть необходимость продолжать реформирование на институциональном и других уровнях – продолжать судебную реформу, уменьшать влияние олигархов на экономику и делать реформы более эффективными, – считает Пайфер.

Новое взаимодействие

Несмотря на мнение об отсутствии “новизны” на повестке дня между Украиной и США, все же нужно искать новые пути для взаимодействия между странами.

Новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова во время Форума выразила мнение, что государства должны не только усиливать сотрудничество по существующим форматам, но и работать на новых направлениях.

— Мы будем инициировать новые форматы, в частности в новых вопросах. Это касается и противодействия пропаганде, кибератакам, в которых Украине есть что дать миру и нашему стратегическому партнеру, поскольку мы пострадали от этих проблем первыми, мы знаем, как с ними бороться, и создали некоторые предохранители, – сказала Маркарова.

Подобных инициатив следует ожидать не только со стороны Украины, но и США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Конгрессе заявил, что дипломаты намерены добиться усиления поддержки Украины. Речь идет о трех сферах: экономической, безопасности и укрепления демократии.

В чем именно будет выражаться усиление поддержки Соединенными Штатами сейчас непонятно. Однако Украине нужно позаботиться о том, чтобы решение этого вопроса не откладывалось.

Самое простое – показать прогресс в выстраивании мощной демократии. Для этого нужно продолжать борьбу с коррупцией и реформы.

Особое внимание следует обратить именно на последние, ведь можно констатировать, что скорость реформ в Украине значительно снизилась. И все бы было нормально, если бы не осталось ряда нерешенных вопросов.

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Например, судебная реформа уже давно стоит на повестке дня не только для украинцев, но и в сотрудничестве с западными партнерами.

— Мы должны обеспечить доверие. Должны подписать меморандум с МВФ, должны не играть в судебную реформу, а по-настоящему осуществить ее, осуществить реформу СБУ и сектора обороны. Киев должен продемонстрировать готовность к настоящему стратегическому партнерству, – считает посол Украины в США в 2015-2019 годах Валерий Чалый.

Несмотря на необходимость поработать для того, чтобы заручиться еще большей поддержкой США, есть сфера, в которой мы точно будем ее получать.

Давление на Россию

Тесное сотрудничество с США во многом связано с агрессивными действиями РФ против Украины, начатыми в 2014 году. С тех пор Россия находится под санкционным давлением.

Мы видим, что в последнее время работа на этом направлении только усиливается.

Особенно, когда речь идет о Северном потоке-2, который в Украине уже давно не воспринимают как экономический проект, а лишь как рычаг для давления на страны Европы и наше государство.

Конечно, настроения в США к нему несколько отличаются, ведь во времена президентства Дональда Трампа международные отношения со многими странами “дали трещину”. И теперь некоторые американские дипломаты выступают за то, чтобы дать РФ возможность достроить его, что могло бы привести к улучшению отношений с Германией.

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст во время выступления на Киевском форуме по безопасности, организованном фондом Открой Украину выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты должны приложить усилия, чтобы предотвратить завершение строительства российского газопровода.

И хорошо, что именно администрация Байдена имеет прекрасное понимание того, что это необходимость.

— Мы не можем позволить России реализовать свой геополитический проект, который будет вредным не только для Украины, но и для Европы – он усилит связи бизнеса Германии и ревизионистов из России. Восточная Европа будет страдать, поэтому мы должны сделать все, чтобы этот проект не завершили, – выразил мнение Хербст.

Он добавил, что это может стать толчком для введения дополнительных санкций со стороны США.

Конечно, нужно помнить и о цели других санкций – подтолкнуть РФ к прекращению военных действий на Донбассе и восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Сейчас есть Минские договоренности, но Россия до сих пор делает все, чтобы не выполнять свои обязательства и обвинять в этом Украину.

По мнению директора Киевского форума Даниила Лубкивского, можно проверить выполнение договоренностей каждой из сторон, чтобы международное сообщество могло сделать свои выводы.

— Нам нужно посмотреть на Минские договоренности и провести международную проверочную миссию касательно того, что сделано, а что нет. Потому что это очень важная вещь, которая находится перед нами на международной арене, – считает он.

И если комиссия придет к выводу, что РФ не выполняет взятые на себя обязательства, то впоследствии мы можем увидеть новые санкции, в частности от Соединенных Штатов.

Возможно, это станет еще одним шагом к прекращению агрессивных действий России против Украины.

Понятно, что США и в дальнейшем будут оставаться важным партнером для Украины, но чем больше мы будем расширять сотрудничество, тем больше будут получать обе стороны.

У нас есть опыт по сдерживанию агрессора, а у наших партеров – в построении качественной демократии.

Да, американские дипломаты не могут полностью сосредоточить свою внешнюю политику на нашем государстве, но если они будут видеть снижение уровня коррупции и прогресс в реформах, то будут больше идти на контакт.