Радуцкий назвал регионы с провальными показателями вакцинации

Черниговская, Киевская, Хмельницкая, Харьковская области и город Киев – регионы с так называемыми провальными суточными показателями вакцинации от коронавируса.
В частности, в Черниговской области за минувшие сутки сделали 40 прививок, Закарпатской области – 50, Хмельницкой, Харьковской области и Киеве – по 100.
Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
– Обидно, что за всех опасностей третьей волны коронавирусной болезни крайне низкими темпами проходит прививочная кампания, – отметил он.
По словам Радуцкого, 10 марта прививки против коронавируса получили 5,9 тыс. человек. Всего в стране вакцинировано 29 378 человек.
Он также сообщил, что растет суточное количество выявления новых инфицированных и количество летальных случаев. И динамика в ближайшие недели только ухудшится.
– Новая волна коронавируса характеризуется большой летальностью и тяжелым ходом среди людей среднего возраста, – отметил Радуцкий.
Вакцинация в Украине
24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса в Украине. Первыми прививки получили медицинские работники и военнослужащие.
Лидером по количеству прививок есть Донецкая область. За прошедшие сутки в регионе сделали прививки 660 людям.
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Источник: Михаил Радуцкий