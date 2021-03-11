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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Радуцкий назвал регионы с провальными показателями вакцинации

Черниговская, Киевская, Хмельницкая, Харьковская области и город Киев – регионы с так называемыми провальными суточными показателями вакцинации от коронавируса.

вакцинація

В частности, в Черниговской области за минувшие сутки сделали 40 прививок, Закарпатской области – 50, Хмельницкой, Харьковской области и Киеве – по 100.

Об этом заявил глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

– Обидно, что за всех опасностей третьей волны коронавирусной болезни крайне низкими темпами проходит прививочная кампания, – отметил он.

По словам Радуцкого, 10 марта прививки против коронавируса получили 5,9 тыс. человек. Всего в стране вакцинировано 29 378 человек.

Он также сообщил, что растет суточное количество выявления новых инфицированных и количество летальных случаев. И динамика в ближайшие недели только ухудшится.

– Новая волна коронавируса характеризуется большой летальностью и тяжелым ходом среди людей среднего возраста, –  отметил Радуцкий.

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Вакцинация в Украине

24 февраля стартовала вакцинация против коронавируса в Украине. Первыми прививки получили медицинские работники и военнослужащие.

Лидером по количеству прививок есть Донецкая область. За прошедшие сутки в регионе сделали прививки 660 людям.

Больше о вакцинации от коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Михаил Радуцкий

Фото: Dreamstime

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