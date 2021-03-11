Сергей Кудимов стал первым ведущим ICTV, который вакцинировался от коронавируса. Он сделал прививку в рамках подготовки сюжета для программы Факты недели на ICTV.

Суть эксперимента заключается в том, чтобы проверить на себе действие вакцины CoviShield, выяснить, как и почему появились все фейки и информационные войны вокруг индийского препарата и показать, как вообще работает вакцинация в Украине.

Сергей Кудимов смог присоединиться к процессу вакцинации согласно приказу Министерства здравоохранения. Публичные лица и общественные деятели могут сделать прививку, если есть риск неиспользования всех запланированных доз вакцины. Случается это в случае отказа человека от вакцинации или выявления противопоказаний.

— Это оставшаяся доза. Один врач заболел, его доза освободилась и в рамках приказа Министерства здравоохранения я присоединился к этому процессу, — рассказывает ведущий Фактов недели.

После вакцинации Сергей полчаса провел в больнице под наблюдением медиков для того, чтобы они смогли оказать оперативную медицинскую помощь в случае аллергической реакции или других недомоганий.

— Врачи предупредили, что может ощущаться тяжесть в руке. Через час я это почувствовал — рука немного немела. Но продолжалось это не более 30 минут. Также медики предупредили, что может быть ломота в теле, повышение температуры, но пока никаких реакций у меня нет, чувствую себя я хорошо, — отмечает Сергей Кудимов.

Результаты эксперимента смотрите в сюжете Фактов недели на ICTV уже в это воскресенье в 18:45.

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. Первым прививки сделали военным и медицинским работникам.

По состоянию на 11 марта 29 378 украинцев вакцинировались от коронавируса. Сейчас лидером по количеству прививок является Донецкая область. Подробнее, как проходит вакцинация в Украине читайте на Фактах ICTV.