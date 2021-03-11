Кто получит остатки вакцин в Украине и насколько британский штамм смертоноснее других, Факты ICTV собрали главные новости пандемии коронавируса за 11 марта.

Минздрав обновил список карантинных зон. По состоянию на 11 марта в десяти областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с Covid-19.

В красную зону карантина попали четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Коронавирусом заболел председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко. Чиновник сообщил, что находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.

Депутат Верховной Рады Роксолана Пидласа предложила распределять остатки вакцины между всеми желающими через приложение Дия.

— Чтобы избежать потерь вакцины прошу немедленно наладить механизм распределения остатков флаконов между всеми желающими, которые подали заявку через онлайн-сервис государственных услуг Дия, не принимая во внимание приоритетность определенных категорий и групп населения, — отметила Пидласа.

Коронавирус в мире

В Германии зафиксировано наибольшее количество новых случаев за месяц — 14,3 тыс.

Ситуация значительно ухудшилась и в Молдове. В Кишиневе закончились места для больных коронавирусом, а также сильно выросла смертность.

— Медицинский персонал истощен, система работает на пределе и с трудом справляется. Естественно, что в такой ситуации необходимо принимать новые меры по предотвращению пандемии, — сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Татьяна Затык.

Затык также не исключает возможности введения нового локдауна.

Между тем в Эстонии, с сегодняшнего дня вступают в силу новые карантинные ограничения.

Они будут действовать как минимум месяц и направлены на то, чтобы уменьшить количество контактов между людьми. Запрещено будет находиться вне помещения более чем вдвоем.

Последнее исследование Эксетерского университета доказывает, что у британского штамма Covid-19 на 64% выше смертность.

Летальность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1 тыс. случаев.

Вакцинация в Украине

Глава парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Черниговская, Киевская, Хмельницкая, Харьковская области и Киев — регионы с провальными суточными показателями вакцинации от Covid-19.

Радуцкий также отметил, что суточное количество выявления новых инфицированных и количество летальных случаев растут, одже следует ожидать ухудшения динамики в ближайшие недели.