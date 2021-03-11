Погода на 11 марта в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 11 марта в Украине будет сухой и морозной. В большинстве областей ожидается солнечная погода.

Ветер преимущественно юго-восточный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 11 марта — в материале Фактов ICTV.

На Востоке солнечно, однако ночь будет холодной: дневная температура составит до -3°, ночью местами до -12°.

На Западе во всех областях без осадков, весь день будет солнечным: дневная температура до 5°, ночью до -6°.

На юге солнечно и безоблачно: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 4°, ночью до -5°.

На Севере также солнечно, в некоторых областях ночью ударят морозы: днем ​​до 3°, ночью местами до -12°.

В Центре во всех областях без осадков, также солнечно: ночью до -8°, днем ​​до 3°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 2° днем, вечером столбик термометра опустится до -8°.

Погода в Украине в марте 2021

По данным украинских синоптиков, погода в марте 2021 будет теплее, чем обычно.

Средняя месячная температура в первом месяце весны составит от 0 до +6 градусов.

Отмечается, что этот показатель близок к средним многолетним значениям.