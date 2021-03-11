В США при президенте Джо Байдене будут уделять особое внимание реформам и борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом в ходе публичной дискуссии в Киеве 11 марта заявил американский дипломат, директор Института Маккейна, специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2019 годы) Курт Волкер.

— Я думаю, что будет комбинация поддержки Украины и настаивание на том, что есть определенные вещи, которое остальной мир не может сделать вместо вас, только украинцы могут сделать их сами, — отметил Курт Волкер.

По его словам, США будут и дальше поддерживать Украину в вопросах безопасности.

Кроме того, он отметил, что в администрации Байдена, скорее всего, не будет отдельного представителя Государственного департамента США по Украине.

Борьба с коррупцией в Украине

5 марта в США заявили о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского.

На такие действия в стране пошли из-за его причастности к коррупции. Офис президента Украины поблагодарил США за борьбу с олигархами.

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