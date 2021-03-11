Сумма выросла более чем на 25%: украинцы стали делать больше депозитных вкладов

В январе 2021 года сумма депозитных вкладов в Украине в национальной валюте выросла на 25,75%.

Так, по данным НБУ, в начале 2021 года она составляла 830,6 млрд грн, при этом в январе 2020 года — только 660,5 млрд грн. Такие цифры озвучил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев.

Он также отметил, что в конце 2018 года сумма депозитных вкладов резидентов составила 540,6 млрд грн и только за два года, несмотря на влияние кризисных факторов, выросла на 53,6% (до 830,6 млрд грн).

По словам Гетманцева, такой положительной тенденции способствовала последовательная политика государства в сфере публичных финансов. Также значительно повлияла на процесс стабильность банковской системы.

Читайте НБУ обновил перечень системно важных банков

Поскольку в 2019 году в Украине не было признано неплатежеспособным ни одного банка, а в 2020 — всего два. В то же время в 2017 году таких банков было 9, в 2016 — 15, в 2015 — 29.

На днях впервые с прошлого года Нацбанк повысил учетную ставку до 6,5%. Показатель оставался неизменным еще с 12 июня 2020 года.

По данным специалистов НБУ, благодаря этому Украина сможет поддерживать международные резервы на уровне около $30 млрд.