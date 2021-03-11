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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Центр противодействия дезинформации может заработать на следующей неделе — Ермак

Центр противодействия дезинформации может заработать в Украине на следующей неделе. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время форума Украина 30.

андрій єрмак

По словам главы Офиса президента, соответствующий центр создадут на базе Совета национальной безопасности и обороны.

— Во исполнение поручения президента в ближайшее время начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Но президент будет следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе центр начнет свою работу, — отметил он.

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9 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине заработает Центр противодействия дезинформации. По его мнению, со временем этот институт сможет стать надежным центром противодействия фейкам в информационных конфликтах.

В то же время в украинских школах могут появиться уроки медиаграмотности, где будут учить, как отличать правду от лжи.

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