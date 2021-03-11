Центр противодействия дезинформации может заработать на следующей неделе — Ермак

Центр противодействия дезинформации может заработать в Украине на следующей неделе. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак во время форума Украина 30.

По словам главы Офиса президента, соответствующий центр создадут на базе Совета национальной безопасности и обороны.

— Во исполнение поручения президента в ближайшее время начнет свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Но президент будет следить за его деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе центр начнет свою работу, — отметил он.

9 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине заработает Центр противодействия дезинформации. По его мнению, со временем этот институт сможет стать надежным центром противодействия фейкам в информационных конфликтах.

В то же время в украинских школах могут появиться уроки медиаграмотности, где будут учить, как отличать правду от лжи.