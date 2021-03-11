Украинцы будут “приятно удивлены”, когда узнают, кто основной владелец недр — Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит ряд вопросов. В частности, СНБО заслушает информацию о недропользователях и методах борьбы с контрафактными подакцизными товарами с ОРДЛО.

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге 11 марта по результатам заседания. По его словам, общество не знает, как за 30 лет независимости выдавались лицензии на разработку недр и как добывались полезные ископаемые.

Данилов отметил, что он видел предварительный отчет и украинцы будут “приятно удивлены”, когда узнают, кто является основным владельцем недр.

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Также рассмотрят вопросы усиления борьбы с преступностью, которая контролирует перемещения контрафактных подакцизных товаров из временного оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Поручение СНБО

СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства, при которых подписали и ратифицировали Харьковские соглашения в 2010 году об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, их ратифицировали всего за четыре дня.

Если будут достаточные основания, тогда СБУ впоследствии может открыть уголовные производства и обвинить в государственной измене ряд депутатов Верховной Рады VI созыва, проголосовавших за пребывание Черноморского флота РФ в Крыму в 2010 году. По словам Данилова, следствием того голосования стала оккупация Крыма и проблемы в Донецкой и Луганской областях.