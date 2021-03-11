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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Украинцы будут “приятно удивлены”, когда узнают, кто основной владелец недр — Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующем заседании рассмотрит ряд вопросов. В частности, СНБО заслушает информацию о недропользователях и методах борьбы с контрафактными подакцизными товарами с ОРДЛО.

Олексій Данилов

Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов на брифинге 11 марта по результатам заседания. По его словам, общество не знает, как за 30 лет независимости выдавались лицензии на разработку недр и как добывались полезные ископаемые.

Данилов отметил, что он видел предварительный отчет и украинцы будут “приятно удивлены”, когда узнают, кто является основным владельцем недр.

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Также рассмотрят вопросы усиления борьбы с преступностью, которая контролирует перемещения контрафактных подакцизных товаров из временного оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Поручение СНБО

СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства, при которых подписали и ратифицировали Харьковские соглашения в 2010 году об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, их ратифицировали всего за четыре дня.

Если будут достаточные основания, тогда СБУ впоследствии может открыть уголовные производства и обвинить в государственной измене ряд депутатов Верховной Рады VI созыва, проголосовавших за пребывание Черноморского флота РФ в Крыму в 2010 году. По словам Данилова, следствием того голосования стала оккупация Крыма и проблемы в Донецкой и Луганской областях.

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