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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Украину хотят поделить на 10 функциональных зон — что это значит

Украину планируют поделить на десять функциональных зон, которые позволят эффективно сосредоточить ресурсы, направленные на развитие регионов.

Украину хотят поделить на 10 функциональных зон — что это значит

Об этом рассказали в Министерстве развития общин и территорий.

По данным министерства, разделение территорий на десять функциональных типов предоставит экономические преимущества жителям разных областей и позволит более эффективно развивать регионы. Впервые области разделят по сходству социально-экономических характеристик и без привязки к установленным границам.

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Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев отметил, что идея заключается в том, чтобы направлять финансирование не на области, как было раньше, — а на территории. Ведь в одной области могут быть расположены города и деревни, которые требуют совершенно разного подхода к стратегии развития.

— Типы разработаны системно и дают возможность распределять деньги не только между областями, но и между функциональными территориями. Например, первая зона из десяти — горные территории украинских Карпат. Это сразу несколько областей, которые мы должны развивать. Далее — макрорегион Азов-Черное море. Это побережье Черного и Азовского морей. Там одни и те же проблемы.

Далее, например, пограничные региональные зоны. На востоке и на западе они разные — в первом случае — в неблагоприятных условиях, во втором — наоборот. Также есть монофункциональные города, есть шахтерские регионы, которые требуют совершенно другой логики, — сказал министр Чернышев.

Украину поделят на следующие функциональные типы в рамках государственной региональной политики на период до 2027 года:

  • горные территории украинских Карпат;
  • макрорегион Азов-Черное море,
  • приграничные регионы;
  • пограничные территории в неблагоприятных условиях;
  • временно оккупированные территории Украины;
  • природоохранные территории (Изумрудная сеть);
  • городские агломерации;
  • центры экономического развития;
  • монофункциональные старопромышленные города;
  • сельские территории в неблагоприятных условиях.

Создание цифровой системы потребителей коммунальных услуг

В Министерстве энергетики планируют создать унифицированную цифровую систему потребителей жилищно-коммунальных услуг, что позволит обеспечить защиту уязвимых потребителей в случае непредвиденных обстоятельств или проблем.

Такая цифровая система будет содержать информацию о потребителях жилищно-коммунальных услуг, цены и тарифы, которые они платят, объемы начисленных им субсидий и тому подобное.

Источник: Минрегион

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