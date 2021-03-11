В Украину прибыли вакцины от защиты туберкулеза БЦЖ, которые закончились еще в феврале. 10 марта ее получили Киев и Киевская область.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

— Вчера соответствующие вакцины получили Киев и Киевская область. С сегодняшнего дня все остальные регионы также получат вакцину. Всего на закупку вакцин выделено 1,7 млн грн, которые потрачены за счет Госбюджета 2018 года, — отметила Шаталова.

По ее словам, сейчас прибыла первая партия вакцины — 450 тыс. доз вакцин. В ближайшее время в Украину придет вторая партия вакцин — 640 тыс. доз.

Заместитель министра напомнила, что БЦЖ необходимо делать новорожденным в первые дни жизни, поскольку они наиболее подвержены риску заболеть туберкулезом.

Украинцы могут вакцинироваться бесплатно по месту жительства.

Туберкулез в Украине

Туберкулезом называют инфекционное заболевание, которое поражает легкие, а иногда затрагивает и другие органы. Его вызывают микробактерии, называемые палочками Коха.

Подробнее о том, что такое туберкулез, о его профилактике и лечении, читайте в материале Фактов ICTV.