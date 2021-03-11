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Факты / Украина
Софія Зінов'єва |

ВМС Украины получат новые ракетные комплексы Нептун уже в марте

Украинская армия получит первые опытные образцы берегового мобильного ракетного комплекса Нептун, с противокорабельными ракетами РК-360МЦ уже в марте текущего года.

ВМС Украины получат новые ракетные комплексы Нептун уже в марте

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал это вооружением нового поколения и сообщил, что эти ракетные комплексы изготавливаются в рамках контракта с Государственным Киевским конструкторским бюро Луч.

— Это действительно историческое событие, ведь благодаря совместной целенаправленной работе оборонного ведомства с предприятиями оборонно-промышленного комплекса в кратчайшие сроки защита украинского побережья приобретает новые возможности, — сказал Андрей Таран.

Министр также сообщил, что действующие составные части Нептуна уже пригодны к выполнению реальных боевых задач в составе ВМС Украины.

Британские катера для Украины

Великобритания спроектирует боевые катера специально для ВМС Украины.

Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании Тим Вудс сообщил, что на катера установят артиллерийские системы и ракеты малой или большой дальности.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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