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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Евро и доллар снова подешевели: курс валют на 11 марта

Национальный банк Украины понизил курс евро и доллара к гривне.

Курс долара, гривня долар

На четверг, 11 марта, НБУ установил курс 27,70 грн/1$.

Незначительное снижение цены на евро, по курсу на 11 марта, зафиксировалось на 33,93 грн/1€.

По сравнению со вчерашним днем, цена на российский рубль осталась стабильной, а вот злотый подешевел.

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Курс валют в Украине от НБУ на 11.03:

  • $ 1 — 27,70 грн;
  • € 1 — 33,93 грн;
  • 1 польский злотый — 7,19 грн;
  • 10 российских рублей — 3,74 грн.

Курс валют НБУ на 11 марта 2021 в Украине

Нацбанк повысил учетную ставку до 6,5%

Национальный банк Украины повысит учетную ставку до 6,5% с уровня 6%. Нововведение начало действовать с 5 марта.

Показатель учетной ставки в Украине оставался неизменным с лета 2020 года.

Одним из главных факторов остается пандемия коронавируса, которая служит одним из ключевых рисков для макрофинансовой стабильности страны.

Также НБУ обратил внимание на ускорение инфляции в начале 2021 года.

Фото: Depositphotos

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