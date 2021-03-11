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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

За сутки заболели более 9 тыс. украинцев: коронавирус в Украине 11 марта

В Украине зафиксировано 9 084 новых случая Covid-19 по состоянию на утро 11 марта. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4 250 инфицированным.

коронавірус, маска

За все время пандемии заразились 1 425 522 украинцев.

Выздоровели за вчера 5 330 человек, не смогли преодолеть болезнь – 262.

За сутки сделали 106 464 тестов. В частности, методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За все время пандемии в Украине выздоровели 1 210 246 человек, 27 685 человек умерли. Всего сделали 7 235 711 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • м. Киев – 853,
  • Винницкая область – 659,
  • Волынская область – 171,
  • Днепропетровская область – 339,
  • Донецкая область – 276,
  • Житомирская область – 384,
  • Закарпатская область – 463,
  • Запорожская область – 249,
  • Ивано-Франковская область – 533,
  • Киевская область – 510,
  • Кировоградская область – 68,
  • Луганская область – 67,
  • Львовская область – 600,
  • Николаевская область – 143,
  • Одесская область – 588,
  • Полтавская область – 358,
  • Ровенская область – 267,
  • Сумская область – 185,
  • Тернопольская область – 355,
  • Харьковская область – 558,
  • Херсонская область – 44,
  • Хмельницкая область – 507,
  • Черкасская область – 254,
  • Черновицкая область – 587,
  • Черниговская область – 66.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 10 марта 2021 года в красной зоне карантина в Украине находятся четыре региона – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы – пока в желтой зоне.

Фото: Pixabay

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