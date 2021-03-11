В Украине зафиксировано 9 084 новых случая Covid-19 по состоянию на утро 11 марта. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4 250 инфицированным.
За все время пандемии заразились 1 425 522 украинцев.
Выздоровели за вчера 5 330 человек, не смогли преодолеть болезнь – 262.
За сутки сделали 106 464 тестов. В частности, методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.
За все время пандемии в Украине выздоровели 1 210 246 человек, 27 685 человек умерли. Всего сделали 7 235 711 тестирований.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- м. Киев – 853,
- Винницкая область – 659,
- Волынская область – 171,
- Днепропетровская область – 339,
- Донецкая область – 276,
- Житомирская область – 384,
- Закарпатская область – 463,
- Запорожская область – 249,
- Ивано-Франковская область – 533,
- Киевская область – 510,
- Кировоградская область – 68,
- Луганская область – 67,
- Львовская область – 600,
- Николаевская область – 143,
- Одесская область – 588,
- Полтавская область – 358,
- Ровенская область – 267,
- Сумская область – 185,
- Тернопольская область – 355,
- Харьковская область – 558,
- Херсонская область – 44,
- Хмельницкая область – 507,
- Черкасская область – 254,
- Черновицкая область – 587,
- Черниговская область – 66.
Зоны карантина в Украине
По состоянию на 10 марта 2021 года в красной зоне карантина в Украине находятся четыре региона – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В оранжевую зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы – пока в желтой зоне.