В Украине зафиксировано 9 084 новых случая Covid-19 по состоянию на утро 11 марта. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4 250 инфицированным.

За все время пандемии заразились 1 425 522 украинцев.

Выздоровели за вчера 5 330 человек, не смогли преодолеть болезнь – 262.

За сутки сделали 106 464 тестов. В частности, методом ПЦР – 47 365, методом ИФА – 18615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 484.

За все время пандемии в Украине выздоровели 1 210 246 человек, 27 685 человек умерли. Всего сделали 7 235 711 тестирований.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (853), Винницкой (659), Львовской (600), Одесской (588) и Черновицкой (587) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев – 853,

Винницкая область – 659,

Волынская область – 171,

Днепропетровская область – 339,

Донецкая область – 276,

Житомирская область – 384,

Закарпатская область – 463,

Запорожская область – 249,

Ивано-Франковская область – 533,

Киевская область – 510,

Кировоградская область – 68,

Луганская область – 67,

Львовская область – 600,

Николаевская область – 143,

Одесская область – 588,

Полтавская область – 358,

Ровенская область – 267,

Сумская область – 185,

Тернопольская область – 355,

Харьковская область – 558,

Херсонская область – 44,

Хмельницкая область – 507,

Черкасская область – 254,

Черновицкая область – 587,

Черниговская область – 66.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 10 марта 2021 года в красной зоне карантина в Украине находятся четыре региона – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы – пока в желтой зоне.