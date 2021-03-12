PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Чернышов обещает громкие уголовные дела за пожары с жертвами

В Украине необходимо усиливать ответственность местных властей за ненадлежащее соблюдение противопожарной безопасности.

Пожежник

Такое мнение высказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

— В случае чрезвычайных событий, которые приведут к человеческим жертвам или материальным потерям будут открывать уголовные дела. Все ответственные понесут наказание, — заявил он.

По словам Чернышева, все регионы должны эффективно готовиться к противодействию чрезвычайным ситуациям весенне-летнего периода. В частности, это касается противопожарной безопасности.

Поэтому в областях будут проводить проверку готовности сил и средств к быстрому реагированию на чрезвычайные ситуации.

Также во время заседания приняли ряд решений по мерам предотвращения и противодействия массовым пожарам лесов, торфяников и сельхозугодий в летний период 2021 года.

Читайте
В Киеве горел дом престарелых

Кроме того, участники комиссии обсудили состояние подготовки мест массового отдыха на водных объектах.

Чернышев заверил, что Минрегион будет контролировать неукоснительное соблюдение установленных режимов работы водохранилищ и водохозяйственных систем.

— В случае возникновения дефицита воды будут приняты все необходимые меры по рациональному использованию ресурсов. Приоритет будет предоставляться использованию воды для питьевых и бытовых нужд населения, — добавил он.

Пожар в доме престарелых

В январе произошел пожар в доме престарелых в Харькове.

На тот момент в помещении находилось 33 человека, 15 из которых погибли, еще 11 — пострадали.

23 января Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей четырем задержанным по факту пожара в доме престарелых в Харькове.

Источник: Минрегион

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка