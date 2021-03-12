PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Богданова |

Доллар и евро подорожали: курс валют в Украине 12 марта

В Украине подорожали доллар и евро. По состоянию на 12 марта Нацбанк установил курс американской валюты на уровне 27,74 грн/$. Это на четыре копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Економіка

Курс евро сейчас составляет 33,17 грн за единицу. В прошедшие сутки, 11 марта, он стоил на 78 копеек дешевле.

По сравнению с предыдущим днем, цена польского злотого и российского рубля также повысилась.

Курс валют НБУ на 12 марта 2021

  • $1 — 27,74 грн;
  • €1 — 33,17 грн;
  • 1 польский злотый — 7,24 грн;
  • 10 российских рублей — 3,77 грн.

курс валют 12 березня НБУ

Читайте
В какой валюте собирать: прогноз курса доллара на лето и до конца 2021

Каким будет курс валют до конца месяца

Согласно прогнозам аналитиков, значительных колебаний курса иностранной валюты в первый месяц весны не будет. В марте стоимость доллара ожидается в пределах 27,4-28,5 грн. Евро может стоить максимум 34,8 грн за единицу.

Подробнее, каким будет курс валют в марте читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка