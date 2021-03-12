В Украине подорожали доллар и евро. По состоянию на 12 марта Нацбанк установил курс американской валюты на уровне 27,74 грн/$. Это на четыре копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро сейчас составляет 33,17 грн за единицу. В прошедшие сутки, 11 марта, он стоил на 78 копеек дешевле.

По сравнению с предыдущим днем, цена польского злотого и российского рубля также повысилась.

Курс валют НБУ на 12 марта 2021

$1 — 27,74 грн;

€1 — 33,17 грн;

1 польский злотый — 7,24 грн;

10 российских рублей — 3,77 грн.

Каким будет курс валют до конца месяца

Согласно прогнозам аналитиков, значительных колебаний курса иностранной валюты в первый месяц весны не будет. В марте стоимость доллара ожидается в пределах 27,4-28,5 грн. Евро может стоить максимум 34,8 грн за единицу.

Подробнее, каким будет курс валют в марте читайте в материале Фактов ICTV.