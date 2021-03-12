Президент Украины Владимир Зеленский продолжил до 1 августа действие соглашения между Украиной и Нидерландами о Международной миссии защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17.

Закон о ратификации соглашения Верховная Рада приняла 16 февраля по инициативе главы государства.

Многонациональную Международную миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17, которая произошла 17 июля 2014, образовали соглашением от 28 июля 2014 года.

Основной задачей миссии является содействие сбору остатков, проведению расследования, а также осуществлению других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Соглашение стороны заключили на год, но потом его действие продлевали несколько раз.

Катастрофа МН17

17 июля 2014 года в результате катастрофы МН17 погибло 298 человек. Рейс Амстердам – ​​Куала-Лампур сбили в небе над оккупированным Донбассом.

В сентябре 2016 года Международная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер сбили ракетой, запущенной с ЗРК Бук. Год назад объявили о принадлежности Бука к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, которая дислоцируется в Курске. Россия свою причастность к катастрофе самолета отрицает.

В феврале правительство Нидерландов решило не проводить расследование незакрытого воздушного пространства над восточной частью Украины в день авиакатастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.