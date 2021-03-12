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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

896 случая за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на 12 марта в Киеве за сутки обнаружили 896 новых случаев коронавируса.

карантин мужчина в маске

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 144 910 человек.

За день 23 человека умерли от вируса, в общем — 2 857. Выздоровели за время пандемии 97 648 человек, из них за последние сутки — 428.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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