По состоянию на 12 марта в Киеве за сутки обнаружили 896 новых случаев коронавируса.

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 144 910 человек.

За день 23 человека умерли от вируса, в общем — 2 857. Выздоровели за время пандемии 97 648 человек, из них за последние сутки — 428.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: