Кремация и захоронение в плотном пакете умерших от Covid-19 не обязательны – Ляшко

Людей, умерших от коронавируса, необязательно хоронить в плотном пакете или кремировать. Об этом сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

Согласно рекомендациям Минздрава, люди имеют возможность попрощаться, забрать тело и похоронить родных по обычной процедуре, но с обязательным соблюдением всех необходимых мер безопасности.

— Не злоупотребляйте растерянным состоянием родных но не спекулируйте на прописанных нормах, ведь там нет правил, что должна быть только кремация умершего или захоронение только в плотном пакете, — отметил санврач.

Виктор Ляшко также добавил: только при условии, если есть чрезмерное выделение биологических жидкостей из тела умершего, его хоронят в плотном пакете, чтобы избежать инфицирования возбудителем коронавируса.

С начала эпидемии коронавируса в Украине умерли 27 915 украинцев. Самая худшая ситуация сейчас на Прикарпатье. В Ивано-Франковске фиксируют наибольшую смертность и заболеваемость коронавирусом за все время пандемии.

Из-за стремительного распространения вируса медицинская система города приближается к коллапсу.