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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Киев ограничил въезд фур из-за снегопада

С 17.00 12 марта ограничивается въезд в Киев крупногабаритных транспортных средств. Причиной такого решения является ухудшение погодных условий.

погодні умови_транспорт_обмеження

Информацию о снятии запрета и восстановлении движения патрульная полиция Киева сообщит дополнительно.

Погода в Украине 12 марта

Синоптики Укргидрометцентра сообщали о том, что погода в Украине 12 марта будет снежной на всей территории страны, кроме восточных областей.

Метеорологи предупреждали о мокром снеге в Киеве и морозах ночью до -6.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция

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