С 17.00 12 марта ограничивается въезд в Киев крупногабаритных транспортных средств. Причиной такого решения является ухудшение погодных условий.
Информацию о снятии запрета и восстановлении движения патрульная полиция Киева сообщит дополнительно.
Погода в Украине 12 марта
Синоптики Укргидрометцентра сообщали о том, что погода в Украине 12 марта будет снежной на всей территории страны, кроме восточных областей.
Метеорологи предупреждали о мокром снеге в Киеве и морозах ночью до -6.
Источник: Патрульная полиция
Фото: Патрульная полиция