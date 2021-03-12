С 17.00 12 марта ограничивается въезд в Киев крупногабаритных транспортных средств. Причиной такого решения является ухудшение погодных условий.

Информацию о снятии запрета и восстановлении движения патрульная полиция Киева сообщит дополнительно.

Погода в Украине 12 марта

Синоптики Укргидрометцентра сообщали о том, что погода в Украине 12 марта будет снежной на всей территории страны, кроме восточных областей.

Метеорологи предупреждали о мокром снеге в Киеве и морозах ночью до -6.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Патрульная полиция