По состоянию на 12 марта коронавирусом в Украине инфицировались 1 438 468 человек. За последние сутки в стране обнаружили 12 946 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.
За последние сутки выздоровели 4 630 украинцев, в общем смогли преодолеть болезнь 1 214 876 человек.
От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло 27 915 человек, за день выявлено 230 летальных случаев. Госпитализировали в больницы 3 843 больных.
За сутки совершено 100 718 тестирований (в частности методом ПЦР — 46 396, методом ИФА — 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 35 980).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 896 случаев;
- Винницкая область — 940 случаев;
- Волынская область — 272 случая;
- Днепропетровская область — 665 случаев;
- Донецкая область — 499 случаев;
- Житомирская область — 1 310 случаев;
- Закарпатская — 568 случаев;
- Запорожская область — 272 случая;
- Ивано-Франковская область — 695 случаев;
- Киевская область — 697 случаев;
- Кировоградская область — 78 случаев;
- Луганская область — 111 случаев;
- Львовская область — 704 случая;
- Николаевская область — 358 случаев;
- Одесская область — 757 случаев;
- Полтавская область — 304 случая;
- Ровенская область — 269 случаев;
- Сумская область — 431 случай;
- Тернопольская область — 566 случаев;
- Харьковская область — 688 случаев;
- Херсонская область — 87 случаев;
- Хмельницкая область — 491 случай;
- Черкасская область — 338 случаев;
- Черновицкая область — 658 случаев;
- Черниговская область — 292 случая.
Коронавирус в Украине
11 марта в Украине зафиксировано 9 084 новых случая Covid-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4 250 инфицированным.
Выздоровели за сутки 5 330 человек, не смогли преодолеть болезнь — 262.
За день сделали 106 464 тестов. В частности, методом ПЦР — 47 365, методом ИФА — 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 484.