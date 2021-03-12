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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Почти 13 тыс. новых случаев: в Украине стремительно растет количество заболеваний коронавирусом

По состоянию на 12 марта коронавирусом в Украине инфицировались 1 438 468 человек. За последние сутки в стране обнаружили 12 946 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 649 детей и 450 медработников.

лікарня коронавірус

За последние сутки выздоровели 4 630 украинцев, в общем смогли преодолеть болезнь 1 214 876 человек.

От осложнений, которые вызвал коронавирус, умерло 27 915 человек, за день выявлено 230 летальных случаев. Госпитализировали в больницы 3 843 больных.

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За сутки совершено 100 718 тестирований (в частности методом ПЦР — 46 396, методом ИФА — 18 342, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 35 980).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (1310), Винницкой (940), г. Киев (896), Одесской (757), Львовской (704) и Киевской (697) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 896 случаев;
  • Винницкая область — 940 случаев;
  • Волынская область — 272 случая;
  • Днепропетровская область — 665 случаев;
  • Донецкая область — 499 случаев;
  • Житомирская область — 1 310 случаев;
  • Закарпатская — 568 случаев;
  • Запорожская область — 272 случая;
  • Ивано-Франковская область — 695 случаев;
  • Киевская область — 697 случаев;
  • Кировоградская область — 78 случаев;
  • Луганская область — 111 случаев;
  • Львовская область — 704 случая;
  • Николаевская область — 358 случаев;
  • Одесская область — 757 случаев;
  • Полтавская область — 304 случая;
  • Ровенская область — 269 случаев;
  • Сумская область — 431 случай;
  • Тернопольская область — 566 случаев;
  • Харьковская область — 688 случаев;
  • Херсонская область — 87 случаев;
  • Хмельницкая область — 491 случай;
  • Черкасская область — 338 случаев;
  • Черновицкая область — 658 случаев;
  • Черниговская область — 292 случая.

Коронавирус в Украине

11 марта в Украине зафиксировано 9 084 новых случая Covid-19. В частности, заболели 442 ребенка и 348 медработников. Госпитализация понадобилась 4 250 инфицированным.

Выздоровели за сутки 5 330 человек, не смогли преодолеть болезнь — 262.

За день сделали 106 464 тестов. В частности, методом ПЦР — 47 365, методом ИФА — 18 615, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 40 484.

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