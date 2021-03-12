Минздрав обновил список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса в Украине вне очереди.
Если в наличии будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, получить прививку вне очереди смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе и религиозные деятели.
Об этом в беседе с журналистами сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
— Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться.
Человек должен приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличии таких доз, — заявил Виктор Ляшко.
Полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди, выглядит так:
- Участники боевых действий на Востоке Украины.
- Народные депутаты, руководители органов исполнительной власти, руководители ОГА и органов местного самоуправления.
- Главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте).
- Лидеры и представители религиозных организаций.
- Известные украинские писатели, музыканты, актеры, спортсмены, певцы, журналисты, художники и другие деятели сферы культуры, которым более 60 лет.
Списки на вакцинацию перечисленных категорий лиц формируют Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА.
Вакцинация в Украине
Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.
Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцинами от Covid-19.
После этого решения в обществе началась дискуссия о том, какие категории граждан смогут вакцинироваться вне очереди.