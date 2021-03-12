PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Нардепов вперед: Минздрав изменил список первоочередной вакцинации от Covid-19

Минздрав обновил список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса в Украине вне очереди.

Нардепов вперед: Минздрав изменил список первоочередной вакцинации от Covid-19

Если в наличии будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, получить прививку вне очереди смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе и религиозные деятели.

Об этом в беседе с журналистами сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться.

Человек должен приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличии таких доз, — заявил Виктор Ляшко.

Полный список лиц, которые могут вакцинироваться вне очереди, выглядит так:

  1. Участники боевых действий на Востоке Украины.
  2. Народные депутаты, руководители органов исполнительной власти, руководители ОГА и органов местного самоуправления.
  3. Главные государственные санитарные врачи (областей, города Киева, на водном, воздушном, железнодорожном транспорте).
  4. Лидеры и представители религиозных организаций.
  5. Известные украинские писатели, музыканты, актеры, спортсмены, певцы, журналисты, художники и другие деятели сферы культуры, которым более 60 лет.

Списки на вакцинацию перечисленных категорий лиц формируют Департаменты здравоохранения совместно с пресс-службами ОГА.

Вакцинация в Украине

Как сообщал Минздрав, вакцинация в Украине началась 24 февраля. Днем ранее было получено 500 тыс. доз вакцины Covishield от компании AstraZeneca.

Первоначально прививки начали получать медработники, однако уже 1 марта Максим Степанов официально разрешил прививать граждан неиспользованными дозами вакцинами от Covid-19.

После этого решения в обществе началась дискуссия о том, какие категории граждан смогут вакцинироваться вне очереди.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка