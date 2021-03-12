Минздрав обновил список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса в Украине вне очереди.

Если в наличии будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, получить прививку вне очереди смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе и религиозные деятели.

Об этом в беседе с журналистами сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Когда становится понятно, что в день проведения вакцинации остатки доз, ответственный за списки общественных деятелей уточняет, кто из общественных деятелей сможет вакцинироваться.

Человек должен приехать на место проведения вакцинации в течение времени до момента обязательной утилизации остатков от объявления наличии таких доз, — заявил Виктор Ляшко.