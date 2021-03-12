Национализация Мотор Сичи: когда закон представят в Раде

Решением СНБО от 11 марта предприятие Мотор Сич вернут в собственность государства. Через две-три недели в Верховной Раде будет представлен законопроект о его национализации.
Об этом заявил на брифинге лидер партии Слуга народа Александр Корниенко.
– Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта, – отметил нардеп.
По его словам, сейчас документ на стадии разработки.
Корниенко отметил, что законопроект будет в целом о национализации любого предприятия, а это не так просто юридически.
В январе 2021 года Украина ввела санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи сроком на три года.В связи с этим Пекин направил Киеву ноту протеста.
А 11 марта на заседании СНБО решили вернуть предприятие Мотор Сич в собственность украинского государства.