Национализация Мотор Сичи: когда закон представят в Раде

Решением СНБО от 11 марта предприятие Мотор Сич вернут в собственность государства. Через две-три недели в Верховной Раде будет представлен законопроект о его национализации.

Об этом заявил на брифинге лидер партии Слуга народа Александр Корниенко.

– Это вопрос двух-трех недель, но это не голосование, а представление законопроекта, – отметил нардеп.

По его словам, сейчас документ на стадии разработки.

Корниенко отметил, что законопроект будет в целом о национализации любого предприятия, а это не так просто юридически.

В январе 2021 года Украина ввела санкции против китайских инвесторов Мотор Сичи сроком на три года.В связи с этим Пекин направил Киеву ноту протеста.

А 11 марта на заседании СНБО решили вернуть предприятие Мотор Сич в собственность украинского государства.