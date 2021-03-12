Украина пока не будет вводить международные паспорта вакцинации. Об этом в эфире сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Народ против на телеканале Украина 24.

Он пояснил, что сейчас в мире лишь небольшая часть людей вакцинировался от коронавируса. Поэтому создавать привилегии для такой категории нет смысла.

— Пока нет равного одновременного доступа для всех желающих. Мы должны понять: вакцинация — это сегодня прежде всего о защите групп риска и предупреждении негативных последствий болезни.

Кроме того, Ляшко добавил, что сертификат вакцинации может выдать врач, который сделал прививку пациенту. При этом препарат должен быть одобрен Всемирной организацией здравоохранения.

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Ранее Виктор Ляшко сообщил, что украинцы смогут получить справку о вакцинации. Такой документ будут выдавать бесплатно для выезда в другие страны.

Однако получить его можно будет только после введения второй дозы препарата.